Lüneburg. Was ist im Kreis Lüneburg passiert? Ein Wagen liegt auf dem Dach in einem Wassergraben. Dann klingelt ein 14-Jähriger an einer Haustür. Warum?

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Lüneburg gestorben. Rettungskräfte konnten den Jugendlichen am Mittwochmorgen nur noch leblos bergen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte den Angaben zufolge ein 14-Jähriger mit leichten Verletzungen an einer Haustür in der Ortschaft Haar geklingelt und von dem Unfall und dem noch im Auto befindlichen Fahrer berichtet.

Einsatzkräfte fanden den Wagen auf dem Dach liegend in einem Wassergraben zwischen den Ortschaften Haar und Stapel, konnten dem Jugendlichen aber nicht mehr helfen. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um den Fahrer handelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen verfügte der 17-Jährige nicht über einen Führerschein.

Weitere Details zu dem Unfall in der Gemeinde Amt Neuhaus teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, und ein Notfallseelsorger wurde hinzugezogen.

Auto kommt von Straße ab – 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-Jähriger ist in Hesel (Landkreis Leer) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Autofahrer kam am Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend prallte der Wagen gegen eine sogenannte Wallhecke und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Dort kam das Auto zum Stehen, wie es weiter hieß. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Drei Milchkühe fallen in Güllegrube – zwei werden gerettet

Drei Milchkühe sind in einem Betrieb in Thedinghausen im Landkreis Verden in eine Güllegrube gefallen. Die Tiere brachen durch den Spaltenboden, wie der Gemeindebrandmeister am Mittwoch sagte. Demnach verendete eines der Tiere, zwei konnten gerettet werden. Lohnunternehmer pumpten die Gülle ab, dann entfernten Feuerwehrleute gemeinsam mit anderen Helfern den Spaltenboden und bauten mit großen Strohballen eine Treppe für die Kühe. So konnten die beiden noch lebenden Tiere in Sicherheit gebracht werden. Warum der Spaltenboden brach, war zunächst unklar. Ein Spaltenboden besteht aus Balken, die so angeordnet sind, dass die Hinterlassenschaften der Tiere durch die Spalten fallen.

Haftbefehl gegen Frau nach Wohnungsbrand mit toter Seniorin

Eine 50-Jährige soll für den Tod einer Seniorin verantwortlich sein, die bei einem Wohnungsbrand in Hannover ums Leben kam. Gegen die Verdächtige sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anwohner hatten die Feuerwehr am Neujahrstag alarmiert, weil Rauch aus dem Fenster in einem Mehrfamilienhaus zog. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche der 74 Jahre alten Mieterin. Verletzungen der Toten wiesen laut Polizei auf ein Fremdverschulden hin. Die 50-Jährige hatte sich auch in der Wohnung aufgehalten und wurde durch das Feuer leicht verletzt. Sie wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

