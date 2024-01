Braunschweig. Derzeit peitscht der Wind mit Tempo 140 durch das Mittelgebirge. Die Regenmengen halten das, was der DWD prognostiziert hat. Die Lage am Mittwoch.

Zwischen Dienstag, 6 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, hat es in Teilen des Harzes mehr als 40 Liter pro Quadratmeter geregnet. Damit hat sich die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der noch bis Mittwochabend, 24 Uhr, vor einer Gesamtniederschlagsmenge von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter warnt, bestätigt. Wie unsere Zeitung am Mittwochmorgen auf Nachfrage vom DWD erfuhr, regnete es in Braunlage seit Dienstag, 6 Uhr, 41 Liter pro Quadratmeter, auf dem Brocken sogar 43 Liter pro Quadratmeter. In Braunschweig waren es 17 Liter pro Quadratmeter. Fortan, so der DWD, soll der Dauerregen allerdings immer mehr aufhören, und es kommt zu kürzeren Schauern. Für den Harz sind noch einmal etwa 25 Liter pro Quadratmeter für den weiteren Verlauf des heutigen Mittwochs gemeldet.

Hinzukommt am Mittwoch außerdem ein heftiger Sturm, der aktuell bereits heftig bläst, am Mittwochmorgen sein Maximum erreicht und dann langsam über den Tag abflaut. Auf dem Brocken tobt der Wind laut DWD am Morgen mit Tempo 140, in Braunschweig ist es noch Tempo 60. Die entsprechende Unwetterwarnung gilt bis 18 Uhr. Die Brockenbahn fährt daher am Mittwoch ganztägig nur bis Schierke.

Schneefall am Wochenende möglich – Okertalsperre wird wieder voller

Am Donnerstag ist es in Braunschweig eher trocken, leichter Regen ist laut DWD maximal noch am Vormittag möglich. Im Harz indes kann es auch im Tagesverlauf noch leicht regnen. Ein Tief bewegt sich derzeit vor allem im Südharz, wie weit es in den Norden vorstößt, ist noch unklar. Das gilt auch für die Wochenend-Prognose: Dass es kalt wird, am Samstag und Sonntag im Harz wie im Tiefland Dauerfrost, ist sehr wahrscheinlich, bis zu welchem Breitengrad Schneefall möglich ist, das ist noch nicht klar.

Der Dauerregen hat die Talsperren im Harz wieder leicht ansteigen lassen. Sank der Füllgrad der Okertalsperre etwa bis Dienstag, 22 Uhr, auf 89,1 Prozent, so stieg er bis 6.30 Uhr am Mittwoch auf 89,44 Prozent. Der Durchfluss ist am Dienstagmittag von 20 auf 12 Kubikmeter pro Sekunde reduziert worden.