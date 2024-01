Berlin/München. Die Feiertage sind vorüber und viele der Schulferien enden am kommenden Wochenende. Auf diesen Routen brauchen Autofahrende besonders viel Geduld.

Sie hatten schöne Feiertage und sind erholt ins neue Jahr gestartet? Sehr gut, das sorgt für entspannte Nerven. Und die wird es brauchen, wer am ersten Januarwochenende (5. bis 7. Januar) auf die Autobahnfahren will. Denn in den meisten Bundesländern enden die Schulferien, weswegen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC eine große Rückreisewelle erwarten. Diese startet schon zur Wochenmitte und erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt.

Die meisten Staus werden demnach am Samstag und Sonntag jeweils am Nachmittag erwartet. Zwar wird es typischerweise schon am Freitag durch den Berufsverkehr „lebhaft“, so der ADAC. Doch werde dieser allerdings deutlich schwächer ausfallen. In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt fallen am Samstag die üblichen Einkaufsmöglichkeiten durch den dortigen gesetzlichen Feiertag (Heilige Drei Könige) weg. Das dürfte am Freitag für mehr Verkehr in den Innenstädten und Ballungsräumen sorgen, so der ACE.

Auf diesen Strecken ist es am Wochenende besonders voll

Samstag: Bundesweit müssen sich Reisende ab dem frühen Vormittag auf viel Rückreiseverkehr einstellen. Der verläuft hauptsächlich auf den Strecken in nördlicher und westlicher Richtung und sei vornehmlich in Süddeutschland spürbar, so der ACE. Aber auch in Richtung Alpen und Mittelgebirge dürften viele aufbrechen, die ungebunden von Ferienterminen in den Winterurlaub starten.

Sonntag: Speziell ab Mittag erwartet der ACE starken Rückreiseverkehr, der die Autobahnen vor allem in westlicher und nördlicher Richtung bis in den Abend hinein füllt.

Auf diesen Strecken wird es in Niedersachsen, Bremen und Hamburg voll

A1: Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck

A2: Berlin - Hannover - Dortmund

A7: Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A24: Berlin - Hamburg

Deutschlandweit rechnen ACE und ADAC in den Großräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Hamburg, Berlin, München und Stuttgart sowie auf den folgenden Routen (oft in beiden Richtungen) mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staugefahr:

A3: Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau

A4: Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck und Köln - Aachen

A5: Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main

A6: Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A8: Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9: München - Nürnberg - Berlin

A10: Berliner Ring

A11: Berliner Ring - Dreieck Uckermark - Stettin

A45: Gießen - Hagen - Dortmund

A61: Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A81: Würzburg - Heilbronn - Stuttgart - Singen

A93: Rosenheim - Kiefersfelden

A95: München - Garmisch-Partenkirchen

A99: Umfahrung München

Prognose: So wird die Verkehrslage in der Schweiz und in Österreich

Für Österreich und die Schweiz erwartet der ACE zwar nur ein moderates Verkehrsaufkommen in die Urlaubsgebiete. Doch in den Gegenrichtungen kann es zu sehr viel Heimreiseverkehr kommen - besonders am Samstagvormittag und Sonntag. In Österreich sind vor allem betroffen die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

In der Schweiz rechnet der ADAC speziell auf der Gotthard-Route, den Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz mit größeren Verzögerungen. Bei der Einreise speziell von Österreich und der Schweiz nach Deutschland erwartet der ACE lange Wartezeiten. Wie lange man an den Übergängen Walserberg (Salzburg - Bad Reichenhall), Kiefersfelden (Kufstein Süd - Kiefersfelden) und Suben (Ort i. Innkreis - Pocking) warten muss, sieht man online bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag.

dpa