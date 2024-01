Hannover. Ab dem Schuljahr 2024/2025 sollen die Kinder mehr lernen. Die Absicht ist gut, doch es gibt große Hindernisse für den Lernerfolg.

Die Möglichkeit, zugunsten von Kernfächern in der Stundentafel „umzuschichten“, gab es schon vorher – als ein Mittel gegen Corona-Lernlücken. Vom nächsten Schuljahr an macht Niedersachsen nun ernst: Grundschulkinder bekommen ab 2024/2025 schrittweise mehr Stunden in den Stundenplan. Dazu wird der entsprechende Erlass des Landes geändert.