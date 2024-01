Goslar. Die Polizei hatte in der Neujahrsnacht in und um Goslar gut zu tun. Bei den Taten gab es mehrere Verletzte. Der Überblick.

Auf dem Goslarer Marktplatz ist in der Neujahrsnacht ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es um kurz nach Mitternacht zwischen einem 41-jährigen Goslarer und drei jungen Männern zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen. Die Situation eskalierte schließlich, der Goslarer wurde in der Folge von den jungen Männern geschlagen. Während des Streits trat ein 23-jähriger Mann aus Brakel dazu und brachte den Goslarer zu Boden. Die drei jungen Männern konnten fliehen und bislang nicht ermittelt werden. Gegen den Mann aus Brakel leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Reizgas-Einsatz vor Diskothek in Goslar

Zwischen Gästen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes einer Diskothek im Zentrum Goslars hat sich am frühen Montagmorgen gegen drei Uhr ein Streit entwickelt. Die zunächst verbal begonnenen Streitigkeiten gipfelten in körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen auch Reizgas eingesetzt wurde, so die Polizei. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unbekannte bewerfen Frau in Wolfshagen mit Böllern

Aus ungeklärter Ursache haben Unbekannte während des Jahreswechsels am frühen Montagmorgen gezielt mit Feuerwerkskörpern in Richtung einer 63-jährigen Wolfshagenerin geworfen und sie dadurch leicht verletzt, die unbekannten Täter flüchteten. Kurze Zeit später erschienen diese erneut am Ort und bewarfen das Auto der Frau mit Feuerwerkskörpern, wodurch dieses im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt wurde. Auch hier blieben die Täter unerkannt.

Silvesterfeuerwerk löst im Harz mehrere Feuer aus

Während des Jahreswechsels hat es in Goslar, Langelsheim, Wolfshagen und Vienenburg kleinere Feuer, ausgelöst durch Silvesterfeuerwerk, gegeben. Die Brände wurden laut Polizei fachmännisch durch die örtlichen Feuerwehren bekämpft. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu Personen- oder Gebäudeschäden.

red