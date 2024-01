Hannover. Das neue Jahr 2024 ist da. Vor allem mit Bränden hatten es die Einsatzkräfte zum Jahreswechsel zu tun. Ein Überblick.

Die Feuerwehr Hannover ist in der Silvesternacht zu fast 200 Brandeinsätzen ausgerückt – ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Der Mann sei bei einem Einsatz der Ortsfeuerwehr Buchholz mutwillig mit Feuerwerkskörpern beworfen worden, teilte die Feuerwehr am Neujahrsmorgen mit. Nach einer Behandlung habe er aber die Klinik noch in der Nacht verlassen können. Laut Polizei wurde vor Ort zunächst kein Tatverdächtiger gestellt.

In einer ersten Bilanz zur Silvesternacht in der Landeshauptstadt hob ein Polizeisprecher zwei verletzte Fahrgäste einer Stadtbahn hervor. Insgesamt seien zwei Bahnen in Laatzen aus einer Gruppe heraus beworfen worden. Anschließend klagten zwei Personen über leichte Verletzungen, sagte der Polizeisprecher.

Tischlerei im Emsland fängt durch Silvesterrakete Feuer

Auch an weiteren Orten in Niedersachsen hat es gebrannt: Wie die Polizei Osnabrück mitteilte, brach etwa in einer Tischlerei in Geeste durch eine fehlgeschlagene Silvesterrakete ein Feuer aus. Silvesterraketen setzten mutmaßlich auch in Dissen im Landkreis Osnabrück einen Keller in Brand. Außerdem brannte eine Scheune in Schüttorf sowie der Dachstuhl eines Hauses in Wallenhorst. In Groß Mackenstedt brannte ein Wohngebäude, dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen durch Rauchgase verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand war noch nicht klar. Die Polizei ermittelt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand einer Tischlerei im Landkreis Emsland. © dpa | Torsten Albrecht

In Hildesheim bezeichnete die Feuerwehr die Silvesternacht mit 39 Einsätzen für Rettungsdienst und Notärzte als „eher ruhig“. Neben kleinen Bränden etwa in Mülleimern gab es nach dem Bericht der Berufsfeuer der Stadt einen Balkonbrand in der Innenstadt und ein brennendes Auto. Übergriffe auf Einsatzkräfte seien nicht gemeldet worden.

dpa