Hannover. Nach sechs richtigen Gewinnzahlen auf dem Los der Silvesterlotterie ist nun ein Spieler aus Niedersachsen um eine Million Euro reicher.

Die Silvester-Feierlichkeiten haben für einen Teilnehmer der diesjährigen Silvesterlotterie von Lotto Niedersachsen eine spektakuläre Wendung genommen. Pünktlich zum Start des neuen Jahres hat Lotto Niedersachsen traditionell die an Silvester gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie veröffentlicht, sodass ein Niedersachse als Millionär in das Jahr 2024 starten konnte, teilt Lotto Niedersachsen mit.

Nach dem Anstoßen auf das neue Jahr dürfte der Jubel im Landkreis Osnabrück besonders laut gewesen sein. Sechs richtige Endziffern auf dem Los der Silvesterlotterie verhalfen einem noch unbekannten Spielteilnehmer zu seinem Millionengewinn in der Gewinnklasse 1. Sein Glückslos der Silvesterlotterie hatte er an Weihnachten in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Osnabrück gekauft.

„Wir gratulieren dem ersten niedersächsischen Millionengewinner in 2024 ganz herzlich und wünschen alles Gute für das vor ihm liegende Jahr“, wird Axel Holthaus, Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen, in der Mitteilung zitiert.

Die Gewinnzahlen der Silvesterlotterie

Zusätzlich zum Spitzentreffer dürfen sich alle Spielteilnehmer mit fünf richtigen Endziffern über je 50.000 Euro in der Gewinnklasse 2 freuen, alle Glücklichen mit vier richtigen Endziffern erhalten je 5000 Euro in der Gewinnklasse 3 sowie diejenigen mit einer richtigen Endziffer je 10 Euro in der Gewinnklasse 4.

Gewonnen haben die Teilnehmer der Silvesterlotterie, deren Lose die folgenden Endziffern haben:

Gewinnklasse 1: Gewinnzahlen 9 – 2 – 6 – 0 – 0 – 0 (Gewinnquote 1.000.000 Euro)

Gewinnklasse 2: Gewinnzahlen 1 – 1 – 6 – 4 – 3 (Gewinnquote 50.000 Euro)

Gewinnklasse 3: Gewinnzahlen 8 – 2 – 9 – 5 (Gewinnquote: 5.000 Euro)

Gewinnklasse 4: Gewinnzahl 0 (Gewinnquote: 10 Euro)

red