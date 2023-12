Braunschweig. Die Pegel der Talsperren im Harz sinken, die Regenmengen normalisieren sich. So wird das Wetter an Silvester und danach.

Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist das Schlimmste überstanden: Für die Region Braunschweig-Wolfsburg sind in den kommenden Tagen keine großen Niederschlagsmengen mehr vorhergesagt. „Das, was jetzt fällt, sind nicht mehr die großen Mengen“, sagt DWD-Sprecher Frank Kahl auf Anfrage unserer Zeitung. In der Nacht zu Samstag regne es noch, am Samstag bleibe es aber ab Mittag trocken.