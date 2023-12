Sarstedt. In Niedersachsen will ein Rollerfahrer auf der Flucht eine Fahrradfahrerin überholen und touchiert sie.

Eine 55-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Roller in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Die unbeleuchtete Maschine ohne Kennzeichen war am Donnerstagabend zunächst vor einer Verkehrskontrolle davongefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wenig später entdeckten die Streifenbeamten den Roller erneut und beobachteten, wie der Fahrer die Radfahrerin von rechts überholen wollte, sie dabei touchierte und weiter flüchtete. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreuten die Beamten die verletzte Frau. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Auto prallt bei Leer gegen Baum

Aus ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer in Ostrhauderfehn im Landkreis Leer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei in der Nacht zum Freitag lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Fahrer im Auto eingeklemmt und nicht ansprechbar gewesen. Seine Identität sei noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

dpa