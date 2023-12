Hannover. Für den Zug ging es kurz vor dem Hannoveraner Hauptbahnhof nicht mehr weiter. Die Feuerwehr musste den Fahrgästen vom Bahndamm helfen.

Wegen eines Oberleitungsschadens mussten am Donnerstag etwa 250 Fahrgäste einen ICE in Hannover mitten auf der Strecke verlassen. Der Zug kam am Vormittag einige Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt zum Stehen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Einige Menschen aus dem Zug konnten über eine Treppe den hoch gelegenen Bahndamm heruntergeführt werden, andere mit der Hilfe einer Drehleiter. Danach sei es für sie mit einem Schienenersatzverkehr weitergegangen, teilte die Feuerwehr mit.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Deutschen Bahn übergeben. Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover sowie der Polizei im Einsatz.

dpa/red