Braunschweig. Wir haben auf Instagram gefragt. Die Fronten der Pyrotechnik-Fans und Tierschützer sind verhärtet. Das sind die interessantesten Kommentare.

Auf Mitternacht hinfiebern und dann ein paar Raketen zünden? Nicht für jeden ist das die Vorstellung eines idealen Silvester-Fests. Das zeigt unsere Wochenumfrage auf Instagram. „Braucht es noch Böller zu Silvester“, fragten wir unsere Leserinnen und Leser dort.

Der Blick auf die Top-Kommentare offenbart verhärtete Fronten. Ein User wettert: „Es ist spannend. Alle meckern, dass sie kein Geld haben, Inflation usw. Aber wenn es darum geht, auf diese dumme Tradition zu verzichten, zumal das im Grunde nur Vorteile für ALLE hat, drehen sie wieder durch.“

„Meine Güte. Lasst uns doch einmal im Jahr Spaß haben. Jedes Jahr das Gleiche. Vor ein paar Jahren hat es auch niemanden gestört“, antwortet ein anderer User auf unseren Beitrag.

Knallen: Alle gemeinsam - oder keiner, der Tiere wegen

Es gibt nicht nur Absolutisten in der Böller-Frage: „Ich würde ein zentrales Feuerwerk um Mitternacht schön finden. Daran können sich dann alle erfreuen, die Feuerwerk mögen. So wie es aktuell ist, wird tagelang geböllert und der Müll bleibt lieben. Es ist unmöglich, mit den Hunden ein Zeitfenster zu finden, in dem nicht doch irgendwo ein Böller hochgeht. Und das geht schon seit [Dienstagabend]. Die, die ‚mal Spaß haben‘ für sich reklamieren, sind häufig nicht bereit, auf andere Rücksicht zu nehmen“, schreibt eine Userin und erntet Zustimmung.

Tipps für ein sicheres Feuerwerk. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Böller-Gegner verweisen oft den Tierschutz. So meint eine Userin: „Ein absolutes NEIN. Wer Pferde bei sich zu Hause hat, kann jedes Jahr sehen und spüren, was die Tiere für Ängste durchleben.

Teilweise [sind sie] schweißgebadet, mit Panik im Blick und der Körper zittert ohne Ende. Ein ständiges Hin- und Herlaufen in der Box. Und dann dieser Blick, der mir sagt: ‚Bitte hilf mir, ich habe Angst‘.“

Falls Sie zu den Feuerwerks-Freunden gehören, erklären wir Ihnen hier, worauf Sie in ihrer Stadt und ihrem Landkreis an Silvester achten müssen:

Silvester-Verbote in der Region Braunschweig-Wolfsburg