Braunlage. Viele Wochen wurde die Seilbahn in Braunlage im Harz auf Herz und Nieren geprüft. Jetzt ist sie wieder geöffnet – deshalb lohnt sich der Besuch.

Viele Wochen war Pause, jetzt surren die Motoren wieder an Niedersachsens höchstem Berg. In Braunlage im Harz hat die Seilbahn am Wurmberg zum ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen wieder ihren Betrieb aufgenommen und befördert Wandervögel und Naturbegeisterte direkt von der Stadt bis hinauf zum Gipfel. Auch wenn aktuell – in der letzten Dezemberwoche – noch nicht viel Schnee liegt, kann sich eine Fahrt trotzdem allemal lohnen. Aber den Wind sollten Besucherinnen und Besucher stets im Blick behalten.