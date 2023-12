Braunschweig. Bedrohungs-Expertin fordert eine bessere Vernetzung in Deutschland, um Radikalisierungs-Biographien früher zu entschärfen.

Der Dreiklang im Bedrohungsmanagement lautet: Eskalationen erkennen, einschätzen und entschärfen. Dafür ist die Darmstädter Kriminalpsychologin Karolin Roshdi einer der bekanntesten Expertinnen in Deutschland. Seit 2016 beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit mit Reichsbürgern. Für eine neue Studie hat sie geplante oder vereitelte Gewalttaten von Reichsbürgern untersucht, um Erkenntnisse für die Prävention zu gewinnen. Dafür durchleuchtete sie auch Mitglieder der „Patriotischen Union“, der Verschwörer-Kreis um Heinrich XIII. Prinz Reuß, der einen bewaffneten Umsturz geplant haben soll. Als Mitglied wurde auch eine Ärztin aus dem Kreis Peine jüngst angeklagt. Roshdis Erkenntnis: Es müsste in Deutschland mehr getan werden, als nur auf die gute Arbeit der Sicherheitsbehörden zu vertrauen.