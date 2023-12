Altenau. Das ist gut für die Hochwasser-Situation in Braunschweig und im Kreis Wolfenbüttel: Die Okertalsperre gibt nicht mehr so viel Wasser ab.

Die Harzwasserwerke registrieren eine etwas bessere Lage als an den Weihnachtsfeiertagen. Das hat positive Folgen für die Hochwasser-Lage in Braunschweig und im Landkreis Wolfenbüttel. Denn die Okertalsperre gibt nicht mehr so viel Wasser in die Oker ab. Demnach kommt über den Fluss auch etwas weniger Wasser in unserer Region an.