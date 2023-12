Osnabrück. In Oldenburg wurde ein Kiosk überfallen, in Kirchhatten kommt es zu einem Unfall – Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein Paketlaster der DHL ist in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 1 bei Osnabrück verunglückt. Der Lkw sei unter einer Brücke aufgrund eine Windböe umgekippt und seitlich quer gegen die Leitplanke gerutscht, teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen mit.

Der Fahrer sei jedoch nur leicht verletzt worden. Nach dem Unfall habe die A1 gegen Mitternacht vorübergehend gesperrt werden müssen. Drei Stunden später waren die Aufräum- und Bergungsarbeiten demnach abgeschlossen.

Raubüberfall auf Oldenburger Kiosk

Unbekannte Täter haben einen Oldenburger Kiosk überfallen und einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Am Freitagabend haben die beiden mutmaßlichen Täter den Kiosk betreten und forderten den Mitarbeiter auf, den Laden zu verschließen und in das Büro zu gehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dort entwendeten die beiden Männer die Tageseinnahmen sowie Zigaretten und flüchteten vom Tatort. Der Angestellte blieb unverletzt.

Drei Verletzte nach Unfall mit drei Autos in Kirchhatten

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind in Kirchhatten im Landkreis Oldenburg eine Frau schwer und zwei weitere Frauen leicht verletzt worden. Der Wagen einer 48-Jährigen sei am Freitag in einer leichten Linkskurve aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und nach einer Gegenlenkbewegung auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Abend mit.

Dort kollidierte das Auto zunächst mit dem Pkw einer 50-Jährigen und schließlich mit dem einer 54-Jährigen. Die 50 Jahre alte Frau wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit. Die 48-Jährige sowie die 54-Jährige wurden leicht verletzt. Alle drei Frauen kamen in ein Krankenhaus.