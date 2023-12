Wolfsburg. Seit 6 Jahren geht Hedwig in den Tagestreff „Carpe Diem“. Auch vor Weihnachten bekommt sie hier Unterstützung und eine warme Mahlzeit.

Hedwig sitzt noch nicht richtig auf dem Sofa, da will sie schon loswerden, was ihr besonders am Herzen liegt. „Ich bin wegen der Herzlichkeit hier und auch wegen der warmen Mahlzeit. Sonst hätte ich zu Hause mittags immer kalte Küche“, sagt sie. Hedwig heißt nicht Hedwig. Aber weil niemand wissen soll, dass sie heute mit der Zeitung über ihr Leben spricht, nimmt sie auch einen kurzfristigen Namenstausch in Kauf. „So ist mir das lieber“, sagt sie.