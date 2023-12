Wolfsburg. Vorm Fußball-Bundesliga-Spiel des VfL gegen Bayern München standen Tausende im Stau – und einige Fans beschäftigten hinterher die Polizei.

Selbst langjährige VfL-Fans konnten sich an ein solches Verkehrschaos vor einem VfL-Heimspiel und so lange Wartezeiten an manchen Eingängen zur VW-Arena nicht erinnern. Vor der Partie des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten am Mittwoch gegen Rekordmeister FC Bayern München standen Tausende Menschen im Stau. Hunderte verpassten den Anpfiff um 20.30 Uhr. Die letzten Besucher dürften gegen 21 Uhr, also eine halbe Stunde nach Spielbeginn, auf ihren Plätzen gewesen sein. Entsprechend angespannt und gereizt war die Stimmung vor dem Stadion. Und auch hinterher sorgten einige Anhänger für Ärger.

Polizei: Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet von Wolfsburg

Am Tag vor dem Spiel hatte die Wolfsburger Polizeidie Fans über die sozialen Medien und die Zeitungen dazu aufgefordert, sich rechtzeitig auf den Weg zur VW-Arena zu machen, da auf den Haupteinfallstraßen seit Wochen Baustellen den Verkehr in Wolfsburg behindern. So ist die Autobahn 39 in Richtung Weyhausen einspurig, und eine Ampel am Ende der Autobahnabfahrt verzögert die Auffahrt auf die Bundesstraße 188. Auch auf der Heinrich-Nordhoff-Straße werden die Verkehrsteilnehmer seit Wochen auf einem Fahrstreifen durch die Baustelle Richtung Osten geführt.

VfL-Kapitän Maximilian Arnold (vorne rechts) ließ sich nach seinem 1:2-Anschlusstreffer beglückwünschen. © regios24 | Darius Simka

Zwar hätten sich viele Verkehrsteilnehmer auf verstopfte Straßen eingestellt und waren auf öffentliche Verkehrsmittel ausgewichen oder einfach eher losgefahren, so die Polizei nach dem Spiel. Dennoch sei es ab 18 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet gekommen. Mehrere Stadionbesucher schilderten unserer Zeitung ihre Erlebnisse. Ein 43-Jähriger berichtete, er sei ohne Probleme und zügig von Braunschweig über Lehre nach Wolfsburg gekommen. Von der Braunschweiger Straße in Höhe der Shell-Tankstelle bis zur VW-Arena habe er dann aber 50 Minuten gebraucht. Ein 70-Jähriger erzählte, er habe für die 17 Kilometer von seinem Haus in Gifhorn bis zum Parkplatz in Stadionnähe eineinhalb Stunden benötigt. Und ein Peiner schilderte, er sei zweieinhalb Stunden vor Anpfiff losgefahren und habe trotzdem erst 15 Minuten nach Anpfiff auf seinem Platz gesessen.

Stadionbesucher berichten über lange Anreisen nach Wolfsburg zum VfL-Spiel

Die Gründe für das Verkehrschaos in Wolfsburg und rund um die VW-Arena sind vielfältig. Zum einen war das Stadion mit 28.917 Zuschauern ausverkauft, also deutlich voller als an manch anderen Spieltagen. Zudem seien im Vergleich zu vorherigen Spielen deutlich weniger Menschen mit dem Zug oder in Fanbussen angereist, berichtete Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge. „Leider haben sich sehr viele Stadionbesucher für das Auto entschieden, oft saßen in diesen aber nur ein oder zwei Leute drin“, schilderte Figge seine eigenen Beobachtungen und die der Einsatzkräfte.

Hunderte Zuschauer verpassten den Anpfiff beim Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Bayern München in der VW-Arena. Gegen 20.20 Uhr, als das Foto entstand, war vor dem Eingang Wölfi-Kurve noch eine lange Schlange. Die letzten Fans waren gegen 21 Uhr auf ihren Plätzen. © FMN | Markus Kutscher

Figge kritisierte auch das Fahrverhalten so mancher Anreisender. „Es wurde teilweise sehr rücksichtslos gefahren und sich in jede Lücke gedrängelt.“ Vor allem auf dem zweispurigen Zubringer von der Hesslinger Straße zur Berliner Brücke sei es chaotisch gewesen, die Autos hätten teilweise in drei Reihen nebeneinander gestanden. Figges Fazit: „Viele Menschen kamen erst spät auf den Parkplätzen an und somit auch spät am Stadion.“

VfL Wolfsburg erklärt: Bayern-Fans wollten trotz Verbots in Wölfi-Kurve

Der VfL Wolfsburg versichert auf Anfrage unserer Zeitung, dass ausreichend Ordnerpersonal im Einsatz gewesen sei. „Aufgrund der Vollauslastung wurde sogar noch Personal aufgestockt“, sagte eine VfL-Sprecherin. Vor allem im Bereich der Wölfi-Kurve, also der Heimat der VfL-Fans, seien intensive Kontrollen durchgeführt worden, ob sich dort verbotenerweise Bayern-Fans Zutritt verschaffen wollten. „Dies führte zum Teil zu langen Diskussionen mit Gästen, die sich dann nicht aus den Schlangen bewegten und den Einlass blockierten“, berichtete die VfL-Sprecherin und betonte: „Im Vorfeld wurde gemeinsam mit der Polizei umfangreich auf die dichte Verkehrslage hingewiesen. Zudem wurde mehrfach auf das Verbot hingewiesen, sich als erkennbarer Bayern-Fan in Heimfan-Bereiche einzukaufen.“

Raub und Körperverletzung nach dem VfL-Spiel gegen Bayern München: Ermittlungen laufen

Die Polizei Wolfsburg war rund um das Spiel mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Hierbei wurde sie von der Bereitschaftspolizei, sowie der Reiter- und Hundestaffel unterstützt. Während es laut Figge vor und während des Spiels zu keinerlei Zwischenfällen gekommen sei, habe es hinterher ein paar Probleme mit rivalisierenden Fußballanhängern gegeben. So sei am Wolfsburger Hauptbahnhof ein Fußballfan von einem anderen im Gesicht so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht werden musste. Auch im Tunnelsystem rund ums Stadion habe es immer wieder kleinere Streitereien gegeben. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. „Insgesamt gesehen war es aber ein ruhiger Einsatzverlauf“, bilanzierte Polizeisprecher Figge.

