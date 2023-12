Braunschweig. In der Jasperallee wurde eine neue Beratungsstelle des VSE eingerichtet. Wie die Gespräche aussehen und welche Fragen es gibt.

Das Bewusstsein für trans Menschen wächst in der Gesellschaft: sowohl im negativen als auch im positiven Sinn. In den Medien – nicht zuletzt den sozialen – sind sie immer öfter Thema; und so überrascht es nicht, dass gerade junge Menschen Experten zufolge eine größere Bereitschaft dazu haben, sich mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten auseinander zu setzen. Aber: Auch Transfeindlichkeit wird sichtbarer.