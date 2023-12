Witzenhausen. Außerdem: Frau fährt in Parkgarage in Osnabrück gegen Betonwand und stirbt. Und: Tiertransporter kippt im Münsterland auf die Seite

Bei der Verfolgung von mutmaßlichen Autodieben in der Nacht zum Dienstag hat die Polizei im Werra-Meißner-Kreis auf die Reifen des Autos geschossen. Menschen seien nicht verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft in Kassel und die Polizei in Eschwege mit. Zunächst sollte das als gestohlen gemeldete Fahrzeug im niedersächsischen Hannoversch Münden kontrolliert werden, der 21-jährige Fahrer fuhr jedoch davon. In Witzenhausen steuerte der Fahrer auf die Beamten zu, diese schossen auf die Reifen. Danach fuhren die Flüchtenden das Auto nahe Neu-Eichenberg fest, der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden festgenommen.

Tiertransporter mit Bullen kippt bei Mettingen auf die Seite

Bei einem Unfall mit einem Viehtransporter sind am Dienstag in Mettingen im nördlichen Münsterland mehr als 20 Bullen in einem Anhänger auf die Seite gekippt. Nach Angaben der Polizei im Kreis Steinfurt war der Fahrer des Lastwagens mit seinem Gespann auf den Grünstreifen geraten. Die Zugmaschine mit einem Teil der Tiere blieb stehen. Ob und wie viele Tiere bei dem Unglück an der Landesgrenze zu Niedersachsen verletzt wurden, war am Mittag noch unklar. Die Feuerwehr holte die Tiere aus dem Transporter.

Frau fährt in Tiefgarage gegen Betonwand und stirbt

Eine Frau ist in einer Osnabrücker Tiefgarage gegen eine Betonwand gefahren und gestorben. Als sie am Dienstagmorgen vor der Einfahrtsschranke stand, habe sie vermutlich das Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Die 85-Jährige wurde demnach schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Durch den Aufprall an der Wand wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten sie, damit sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Einfahrt zur Tiefgarage war stundenlang gesperrt, parkende Autos konnten sie aber weiterhin verlassen. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Zwei Verletzte bei Feuer in Pflegeheim in Bad Gandersheim

Bei einem Feuer in einem Pflegeheim sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand im südniedersächsischen Bad Gandersheim brach am frühen Montagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in einem Bewohnerzimmer aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 88 Jahre alte Bewohnerin wurde schwer, eine 55 Jahre alte Pflegerin leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer hat die dritte Etage des Gebäudes so sehr beschädigt, dass sie zurzeit nicht bewohnbar ist. Es seien aber lediglich Einrichtungsgegenstände beschädigt worden. Die übrigen Bewohner wurden in anderen Räumen untergebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 50 000 Euro.

