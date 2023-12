Bad Sachsa. Thomas Teige ist Kickboxer und Gastronom in Bad Sachsa im Harz. Auf seiner Brust trägt er eine Naziparole als Tattoo – und fürchtet um seine Zukunft.

In Bad Sachsa am südlichen Rand des Harz ist die Stimmung angespannt. Denn in dem kleinen Kurort findet man seit einigen Monaten nicht nur Luxushotels und die Atmosphäre eines altehrwürdigen Erholungsortes, sondern auch ein Heim für Flüchtlinge. Die Diskussion, die in ganz Deutschland die Menschen im Großen bewegt, entspinnt sich hier im Kleinen. Die einen fürchten, dass Konflikte in und um die Unterkunft den mondänen Charakter des Ortes trüben könnten. Nicht unberechtigt, denn allein im Jahr 2022 verzeichnet Bad Sachsa mehr als 300.000 Übernachtungen.