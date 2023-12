Helmstedt. Im Mai stellte die Helmstedter Firma den Geschäftsbetrieb ein, das Lager ist randvoll, alle Unterlagen fehlen. Die Polizei ermittelt.

„Geld weg, Fahrzeuge weg – Helmstedter Autohändler verschwunden“. Unter diesem Titel beschrieb unsere Redaktion im vergangenen Mai im allerersten Artikel die skandalträchtigen Zustände bei dem Helmstedter Autohaus Pilarski. Viele weitere Enthüllungen sollten danach noch folgen. Still ruhte der See in den vergangenen Wochen in diesem Kriminal-Insolvenzdrama. Nun gibt es Neuigkeiten: Ein weiterer Betrieb wurde endgültig in den Abwärtsstrudel gerissen.