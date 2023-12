Magdeburg. Milde Temperaturen herrschen dieser Tage auch im Harz. Der Deutsche Wetterdienst warnt jedoch vor starken Sturmböen auf dem Brocken.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet schwere Sturmböen auf dem Brocken. Ansonsten können sich die Menschen im Harz auf mildes Wetter einstellen, wie es von den Meteorologen am Montag hieß. Der Himmel, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, sei teils stark bewölkt und es bleibe weitgehend niederschlagsfrei. Das ganze passiere, so die DWD-Vorhersage, bei bis zu zehn Grad. Im Harz werden is zu sieben Grad.

Viele Wolken und zeitweise Regen: Auch der Dienstag bleibt auf dem Brocken stürmisch bis böig

Die Nacht zu Dienstag ist laut Wetterdienst dann bedeckt und teils regnerisch bei bis zu sieben Grad. Aber: Auf dem Brocken bleibt es weiterhin stürmisch-böig. Der Dienstag bringt viele Wolken und zeitweise Regen. Die Temperaturen bleiben bei bis zu zehn Grad, im Harz erreichen sie bis zu acht Grad. Darüber hinaus gibt es beim Wetter Im Harz zeitweise stark böigen Wind und auf dem Brocken schwere Sturmböen.

Dem Wetter im Harz ergeht es also in den kommenden Tagen ähnlich wie dem Niedersachsen-Wetter, bei dem es zuletzt die Jahr für Jahr wiederkehrende Frage gab, ob das Bundesland – und mit ihm auch die Region Braunschweig-Wolfsburg – denn nun weiße Weihnachten erlebt oder nicht. Die Ansichten der Wettermodelle darüber gehen noch auseinander. So stehen zum Beispiel den Vorhersagen des amerikanischen Wettermodells die von DWD-Meteorologen Andreas Walter und Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net gegenüber. Letzterer hält zu Weihnachten sogar ein Wetterchaos für möglich.

dpa/red