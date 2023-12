Osnabrück/Nordhorn. Die Täter flüchten nach dem Vorfall unerkannt. In Northeim ereignet sich derweil ein tödlicher Unfall. Die Blaulicht-News im Überblick.

Durch einen Schuss in die Hand ist ein Mann in der Osnabrücker Innenstadt schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers waren zwei Gruppen Sonntagfrüh in der Fußgängerzone der niedersächsischen Stadt zufällig aufeinander getroffen und in Streit geraten.

Die Beteiligten kannten sich zuvor nicht. Dann zog ein Mann plötzlich eine Waffe und schoss auf einen Kontrahenten, der mit zwei anderen Männern unterwegs war. Der Schütze und sein Begleiter flüchteten danach. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Warum die insgesamt fünf Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar. Zum Alter der Beteiligten machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Suche nach dem Täter läuft, die Ermittlungen zu den Hintergründen, zum Tathergang und zur Tatwaffe dauern an.

Weitere Blaulicht-Meldung aus Niedersachsen: 26-Jähriger stirbt bei Unfall in Nordhorn

Bei einem Autounfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 26-Jähriger tödlich verletzt worden. Der junge Mann kam am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.

red/dpa