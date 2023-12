Salzgitter. Zwei gute Bekannte geraten in Streit. Am Ende hat einer von beiden ein Loch im Schädel – er überlebt nur dank zweier Notoperationen.

Die beiden Männer waren nicht weit voneinander aufgewachsen. Ihre Ehefrauen sind Cousinen. Neun Monate liefen sie Seite an Seite von Syrien nach Deutschland. Und dann, an einem Tag im Juni 2023, stach einer dem anderen ein Klappmesser in den Kopf. Mit solcher Wucht, dass die Spitze im Schädelknochen abbrach. Zwei Notoperationen waren nötig, um das Leben des Opfers zu retten.