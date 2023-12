Wolfsburg. Die Infektsaison ist in vollem Gange: Eltern können jetzt einfacher eine Bescheinigung bekommen. Das sagen Ärztinnen aus der Region.

Winterzeit ist Infektzeit – und gerade Kinder werden häufig krank. Wenn Eltern ihren Nachwuchs zuhause betreuen müssen und deshalb auf der Arbeit ausfallen, ist eine Bescheinigung von der Arztpraxis notwendig. Das Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) will es Eltern einfacher machen: Was sich nun ändert, worauf Eltern achten sollten und wie es in den Praxen und Kliniken rund um Braunschweig und Wolfsburg aktuell aussieht.