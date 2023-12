Braunschweig/Vienenburg. Auf der Linie RB 42/43 kommt es seit Freitagvormittag zu Zugausfällen. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Welche Züge noch fahren.

Seit Freitagvormittag, 10 Uhr sorgt eine Weichenstörung bei Leiferde für Zugausfälle zwischen Vienenburg und Braunschweig. Nach Angaben der DB Netz AG wird die Störung voraussichtlich eine Woche andauern.

Auf der Linie RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweigkommt es laut einer Erixx-Pressemitteilung zu Teilausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Linie RB47 zwischen Uelzen und Braunschweig ist von den Ausfällen nicht betroffen.

Baustellenfahrplan bis zur Behebung der Weichenstörung

In Vienenburg enden die Züge der RB42/43 aus Richtung Goslar/Bad Harzburg. Die RB42/43 wendet in Vienenburg und fährt anschließend zurück nach Goslar/Bad Harzburg.

Ab voraussichtlich 18 Uhr fährt die RB42/43 über Vienenburg hinaus bis Börßum. In Börßum ist ein Ersatzverkehr mit Bussen nach Braunschweig und zurück nach Börßum im Pendel im Einsatz, so die Mitteilung weiter. Ab voraussichtlich 14:45 Uhr fährt die RB42/43 über Vienenburg hinaus bis Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel verweisen wir für die Weiterfahrt nach Braunschweig auf den Linienverkehr der VRB auf die Linie 420. Diese fährt auch regelmäßig von Braunschweig nach Wolfenbüttel.

red