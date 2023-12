Hannover. Außerdem: Im Kreis Northeim kommt es zu einem tödlichen Unfall nach einer Kollision und in Nienburg schießt ein Mann mit seinem Gewehr.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Fass auf einem Düsseldorfer Balkon sucht die Polizeiim Raum Hannover nach möglichen Zeugen. Der 58 Jahre alte verdächtige Wohnungsinhaber habe unter anderem Bezüge zur Region Hannover, daher sei die Bevölkerung um Hilfe bei der Fahndung gebeten, teilten Polizeiund Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor war schon von Kontakten des Mannes zum Landkreis Schaumburg die Rede. Gegen den 58-Jährigen liegt den Angaben zufolge ein Untersuchungshaftbefehl vor, sein Aufenthaltsort war zunächst unbekannt.

Die tote Frau, eine 36 Jahre alte Bulgarin, war am 5. Dezember bei einem Routineeinsatz der Polizei wegen Hausfriedensbruchs in dem Mehrfamilienhaus entdeckt worden - in einer verschlossenen Tonne auf dem Balkon des Verdächtigen. Gesucht wird der 58-Jährige wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.

Autofahrer prallt gegen Bus im Gegenverkehr und stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus im Kreis Northeim gestorben. Der 47-Jährige geriet am Donnerstagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den Bus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Bundesstraße 64 westlich von Bad Gandersheim in Südniedersachsen.

Der Autofahrer starb den Angaben nach noch am Unfallort. Der 35 Jahre alte Busfahrer sowie zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen in dem Bus blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Schuss löst Polizeieinsatz aus

Der Schuss auf ein Kaninchen hat in Diepenau-Lavelsloh (Landkreis Nienburg) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Am Donnerstagnachmittag hatte eine Frau gemeldet, dass ein Mann einen Schuss aus einem Gewehr abgegeben hatte, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe die Polizei mit einem Großeinsatz nach dem Mann gesucht, unterstützt von Kollegen benachbarter Dienststellen und einem Polizeihubschrauber.

Der Mann sei schließlich gefunden worden. Der 84-Jährigen, der im Besitz eines Waffenscheins war, gab laut Polizei an, auf ein Kaninchen geschossen zu haben. Die Polizei nahm ihm alle Waffen, die gesamte Munition sowie seine Waffenbesitzkarte ab. Gegen ihn laufe jetzt ein Strafverfahren.

