Hannover. Niedersachsens rot-grüne Mehrheit beschließt den Haushalt 2024. Doch die Finanzwirren im Bund könnten durchschlagen.

So dramatisch wie bei der Berliner „Ampel“ ging es in Niedersachsen nicht zu: Mit rot-grüner Mehrheit hat Niedersachsens Landtag den Landeshaushalt 2024 verabschiedet. „SPD und Grüne halten mit dem Haushalt ganz klar Kurs“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Detlev Schulz-Hendel, am Donnerstag in der Schlussdebatte. Zu den Schwerpunkten im Etat zählen höhere Einstiegsgehälter für Grund-, Haupt- und Realschullehrer ab August und der Aufbau einer Landeswohnungsgesellschaft, die bis 2040 rund 20.000 Wohnungen im Bestand haben soll.