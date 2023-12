Braunschweig. Die Frage ist nicht neu, taucht aber immer wieder auf: Gibt‘s weiße Weihnachten? So sehen Wetter-Experten die Lage für Niedersachsen.

Die ersten Vorboten sind längst da: Sei es in Braunschweig, wo es

gibt. Oder aber in Gifhorn, wo der Weihnachtsmarkt noch bis zum 23. Dezember läuft. Auch in Salzgitter gibt es 2023 diverse kleine und große Weihnachtsmärkte. Und so wie in Wolfsburg bereits der Verkauf von Weihnachtsbäumen läuft, ist es auch in den anderen Städten der Region Braunschweig-Wolfsburg. Kurzum: Die (Vor-)Weihnachtszeit hat uns längst im Griff – die Suche nach den passenden Geschenken für die Liebsten inklusive.

Doch da wäre noch ein Vorbote. Auch er ist längst da. Und taucht Jahr für Jahr so zuverlässig auf, wie die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember. Es geht um das Wetter in Niedersachsen. Verbunden mit der großen Frage, die sich ganz Deutschland wieder und wieder stellt: Gibt‘s weiße Weihnachten?

Niedersachsen-Wetter: Weiße Weihnachten oder nicht? So sicher sind die aktuellen Prognosen

Das, was viele Menschen in der Region gerne an Heiligabend und den Folgetagen hätten, hat uns das Niedersachsen-Wetter bereits gebracht: Nicht nur der Harz erlebte Ende November einen ersten idyllischen Winterzauber. Auch in Braunschweig und anderen Städten unserer Region rieselte es Schneeflocke um Schneeflocke vom Himmel – und blieb sogar einige Tage lang liegen. Verkehrstipps, wie man bei Schneefall und Eis am sichersten in seinem Auto fährt, inklusive. Aber erleben wir beim Niedersachsen-Wetter tatsächlich eine Rückkehr des Schnees? Oder sind weiße Weihnachten unwahrscheinlich?

Schon jetzt kann man sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es in ganz Deutschland Schnee an den Weihnachtstagen geben wird. Andreas Walter

„Grüne oder weiße Weihnachten – da scheiden sich die Geister“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net in seiner aktuellen Prognose. „Wetterdienste, die schon Ende November oder Anfang Dezember Prognosen abgegeben haben, ob es an Weihnachten schneien könnte oder nicht, sind unseriös“, konstatiert Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) „Wir können in der Regel zehn Tage im Voraus eine erste Tendenz für die verschiedenen Regionen angeben“, erklärt der Wetter-Experte. Also jetzt, am 14. Dezember.

Weiße Weihnachten: So schätzen die Experten die Lage beim Niedersachsen-Wetter ein

Und das tun dann sowohl der DWD-Experte Walter als auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung, die beide die Wahrscheinlichkeit von weißen Weihnachten vollkommen anders einschätzen als zum Beispiel das amerikanische Wettermodell. Dieses geht in seiner Tendenz von einer dichten Schneedecke aus. Jung und Walter sind nicht derartig euphorisch mit Blick auf mögliche weiße Weihnachten. „Bis Weihnachten ist in den Wettermodellen wenig Winterliches zu finden. Vielleicht könnte es zum Zweiten Weihnachtstag in den höheren Lagen noch mit etwas Schnee klappen“, sagt zum Beispiel Jung.

Nun taucht genau zu Weihnachten sogar noch ein Sturmtief über Deutschland auf und macht das Wetterchaos perfekt. Dominik Jung

„Schon jetzt kann man sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es in ganz Deutschland Schnee an den Weihnachtstagen geben wird“, befindet auch Andreas Walter vom DWD. Stattdessen könnte es zu den Feiertagen sogar enorm ungemütlich werden, nachdem das Niedersachsen-Wetter zuletzt sogar Hochwasserwarnungen auslöste. Denn: „Bis Weihnachten ist es mehrheitlich mild. Nun taucht genau zu Weihnachten sogar noch ein Sturmtief über Deutschland auf und macht das Wetterchaos perfekt“, so Dominik Jungs Prognose in einem seiner Youtube-Videos.

Kurzum: Mit dem Niedersachsen-Wetter ist es so wie mit dem Inhalten der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum: Lassen wir uns überraschen.