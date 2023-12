Braunschweig. Till Lindemann, Tina Turner, Barbie: Was interessierte die Niedersachsen in diesem Jahr am meisten? Eine spannende Übersicht.

Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Zeit, um zurückzublicken. Welche Suchbegriffe trendeten in diesem Jahr bei Google, wiesen also die höchsten prozentualen Anstiege im Vergleich zum Vorjahr auf? In fünf Kategorien aufgeteilt hat das Unternehmen für Niedersachsen die Top-Anfragen veröffentlicht. Die Kategorien lauten Schlagzeilen, Abschiede, Persönlichkeiten, Serien und Filme.

Bei den Schlagzeilen liegt der Krieg in Israel und Gaza vorne, gefolgt von Till Lindemann und Löwe Berlin, der scheinbar im Juli durch die Bundeshauptstadt streifte. Auf den weiteren Plätzen rangiert das schwere Erdbeben im Februar in der Türkei, die Proteste in Lützerath, der Amok-Alarm am Hamburger Flughafen, der Waldbrand in Lübtheen, die Sturmflut an der Ostsee sowie das Thema Bahnstreik und die tödliche Tragödie bei der U-Boot-Erkundungstour zum Titanic-Wrack.

Tina Turner auf Google-Spitzenplatz bei den Todesfällen

Folgende Todesfälle sorgten bei den Niedersachsen für die höchsten Google-Suchquoten: Tina Turner, Matthew Perry, Roger Whittaker, Sinead O‘Connor, Rosi Mittermeier, Arno Dübel, Tim Lobinger, Ken Block, Hans Meiser und Tatjana Patitz.

Die US-amerikanische Sängerin Tina Turner starb in diesem Jahr im Alter von 83 Jahren. © dpa | Stefan Hesse

Till Lindemann führt die Suchanfragen in der Rubrik Persönlichkeiten an. Djamila Rowe, die das Dschungelcamp gewann, liegt auf Rang 2. Auf Rang 3 folgt Jürgen Drews. Die folgenden Plätze nehmen Harry Kane, Iris Klein, Cher, Boris Pistorius, Gil Ofarim, Shirin David und Anna Ermakova ein.

„Oppenheimer“ und „Barbie“ bei den Film-Top10 vorne

Die ZDF-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“ erreichte in der Rubrik Serien die Spitzenposition, gefolgt von „Wednesday“, das auch schon 2022 in den Top10 lag, und der Anime-Serie „One Piece“. „The Last of us“, „Der Schwarm“, „The Witcher“, „Queen Charlotte“, „Liebes Kind“, „Unsere wunderbaren Jahre“ und „Sex Education“.

„Oppenheimer“ und „Barbie“ trendeten in den Film-Top10. „Avatar 2“ und „John Wick 4“ kamen auf die Folgeplätze. Der deutsche Oscarsieger „Im Westen nichts Neues“ erreichte bei den Suchanfragen Platz 5. Die Plätz sechs bis zehn nehmen „Fast and Furious 10“, „Sonne und Beton“, „Meg 2“, „Everything Everywhere all at once“ sowie „Mission Impossible 7“.