Wolfenbüttel. Auf Tiktok, Instagram und Co. stehen sich gegenläufige Trends gegenüber. Warum die Wolfenbüttelerin einen anderen Fokus setzen will.

Soziale Medien spielen eine große Rolle in der Verfestigung von Schönheitsidealen, sagt Louisa Dellert. Die 34-jährige, gebürtige Wolfenbüttelerin arbeitet als Moderatorin, Autorin und Influencerin; ihrem Instagram-Kanal folgen 482.000 Menschen. Immer wieder thematisiert sie in ihren Beiträgen die Darstellung von Schönheit in den sozialen Medien und setzt sich kritisch mit der präsentierten, perfekten Welt auseinander.