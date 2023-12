Hannover. Voraussichtlich noch bis Donnerstagabend gibt es starke Behinderungen im Bahnverkehr in unserer Region. Betroffen sind vor allem ICEs.

Fahrgäste der Deutschen Bahn brauchen in diesen Tagen starke Nerven: Seit Sonntag ist für gut drei Monate die Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg gesperrt. Es gibt Schienenersatzbusse im Regionalverkehr und Umleitungen im Fernverkehr. Außerdem wird seit Sonntag die Wand des Rauhebergtunnels bei Hann. Münden bis Ende Februar saniert, genauso lange ist in der Folge die Schnellfahrstrecke zwischen Kassel und Göttingen gesperrt – mit entsprechenden Auswirkungen. Und nun kommt eine doppelte Stellwerksstörung in Hannover dazu, mit Folgen für unsere Region.

Konkret: Seit Montagabend, 17.30 Uhr, bestehen die beiden Störungen nach Angaben der Deutschen Bahn. Die Techniker versuchen, so die letzte Information, bis Donnerstagabend, 14. Dezember, die Fehler zu beheben. Ursprünglich hatte es geheißen, am Freitag sei erst wieder freie Fahrt. Betroffen sind ICE-Züge zwischen Berlin und Basel (über Wolfsburg, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda und Frankfurt).

Mehrere ICE-Verbindungen in Wolfsburg fallen aus

Am Dienstagabend sind unter anderem betroffen der ICE 276, der Wolfsburg in Fahrtrichtung Berlin um 20.48 Uhr erreichen sollte. Auch der ICE 877 in Fahrtrichtung Frankfurt, der um 19.08 Uhr aus Wolfsburg abfahren sollte, fällt aus. Der Regionalverkehr ist nicht betroffen, die Westfalenbahn zwischen Braunschweig und Hannover etwa fährt planmäßig.

Hinzu kommt am Abend außerdem ein Notarzteinsatz zwischen Göttingen und Hannover. Züge, die auf der Strecke unterwegs sind, verspäten sich um teils mehr als 30 Minuten in beiden Richtungen, etwa der IC 2047 nach Dresden, der Braunschweig statt um 17.10 Uhr erst um 17.53 Uhr erreichte.

Die Deutschen Bahn bittet ihre Fahrgäste, sich unbedingt vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter (030) 2970 zu informieren.