Braunschweig. Aus Leerständen Wohnraum machen: Quartierzentren könnten die Innenstädte wiederbeleben, meint Claudia Bartels.

Wer über leere Schaufenster und abgeklebte Scheiben klagt, sollte sein eigenes Einkaufsverhalten hinterfragen, meinte meine Kollegin Katrin Schiebold Anfang der Woche in ihrem Kommentar. Ihr Appell: Weihnachtsgeschenke einfach auf dem Sofa per Mausklick zu bestellen, sei zwar bequem. Wer aber lebendige Innenstädte fordere, müsse auch den Handel vor Ort unterstützen und seine Weihnachtsgeschenke in den Geschäften kaufen.