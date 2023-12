Winsen. In Hannover soll ein 13-Jähriger mit seinem Komplizen drei Autos gestohlen haben. In Hildesheim fielen Schüsse. Der Polizei-Überblick.

Nach dem Brand eines Wochenendhauses in Winsen/Aller ist eine 65 Jahre alte Frau gestorben. Sie sei in der Nacht auf Montag ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Das Feuer hatte das Holzhaus in einem Feriengebiet im Landkreis Celle vor einer Woche komplett zerstört.

Wegen schwerer Verletzungen wurde die Frau in einer Spezialklinik in Schleswig-Holstein behandelt. Auch ein 81 Jahre alter Mann wurde bei dem Feuer verletzt und mit Blessuren in ein Krankenhaus gebracht.

13-Jähriger baut Unfall – drei Autos mit Komplizen gestohlen?

Ein 13 Jahre alter mutmaßlicher Autodieb ist in Hannover in mehrere geparkte Wagen gefahren. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ermittlungen führten die Beamten zu einem 16 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brachen die beiden Jungs aus Hannover in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Autohandel in Hannover-Linden ein. Dort sollen sie einen Container mit Autoschlüsseln geöffnet und drei Fahrzeuge vom Hof gestohlen haben. Später in der Nacht verursachte der 13-Jährige laut Polizei den Unfall. Danach stellte sich heraus, dass der Wagen zuvor gestohlen worden war.

Zwei der geklauten Autos wurden mittlerweile gefunden. Vom dritten Wagen fehlte zunächst jede Spur. Der festgenommene 16-Jährige war nach dem Bericht schon zuvor bei der Polizei in Erscheinung getreten. Der 13-Jährige wurde nach einer Behandlung im Krankenhaus in die Obhut seines Vormundes übergeben.

Streit und Schüsse – Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Nach Streitereien und Schüssen im Landkreis Hildesheim haben Fahnder den 24 Jahre alten mutmaßlichen Schützen aufgespürt. Der Mann sei in der Nacht zum Montag von Spezialkräften in einem Hildesheimer Hotel festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden, der 24-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen im Harsumer Ortsteil Asel auf ein Auto geschossen haben, in dem mehrere Menschen saßen. Ein 26-Jähriger wurde vermutlich von umherfliegenden Scherben eines Autofensters leicht verletzt.

Der mutmaßliche Schütze soll zudem einen 40-Jährigen mit der scharfen Waffe bedroht haben, wie die Behörden mitteilten. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Hildesheim den Angaben zufolge die Voraussetzungen für einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung dauern an.

Früheren Angaben zufolge kam es zunächst in einem Hildesheimer Club zum Streit zwischen zwei Personengruppen. Später ging die Auseinandersetzung in Asel weiter – gewaltsam. Ein 26-Jähriger wurde geschlagen und getreten. Als seine Begleiter dies mitbekamen, eilten sie zur Hilfe und wurden im Auto angegriffen und beschossen. Die beiden Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt. Die Angreifer flohen mit einem Auto. Bei der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

40-Jähriger mit Schussverletzung in Klinik gebracht

Ein 40 Jahre alter Mann hat in Bremen eine Schussverletzung erlitten. Der Mann gab an, dass ein Unbekannter auf ihn geschossen habe, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Montag. Zu dem Angriff soll es am Sonntagabend in Bremen-Gröpelingen vor einem Lokal gekommen sein. Auch Anwohner meldeten der Polizei Schüsse. Die Einsatzkräfte trafen am Ort des Geschehens den Verletzten an. Der Mann wurde mit einer Verletzung in einem Bein in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

24-Jähriger soll Schwester getötet haben – Untersuchungshaft

Der 24-Jährige, der in Bremen mutmaßlich seine Schwester umgebracht hat, befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit. Der Verdächtige war zuvor einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Der Mann hatte in der Nacht auf Sonntag die Polizei angerufen und gesagt, er habe seiner Schwester etwas angetan. Die Einsatzkräfte fanden die leblose 23-Jährige in einer Wohnung. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie dort. Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen.

Die Spurenlage deutet den Ermittlern zufolge darauf hin, dass die Frau aufgrund einer Fremdeinwirkung starb. Ihr Bruder stehe im dringenden Tatverdacht, sie getötet zu haben, hieß es. Zum Tatzeitpunkt hielten sich Familienangehörige in der Wohnung auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Angehörigen wurden von den Ermittlern befragt. Das Opfer wurde obduziert, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

dpa