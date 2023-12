Wolfsburg. Der Wolfsburger Schüler Vincent starb auf Klassenfahrt. Nach dem Ende des Strafverfahrens haben die Eltern nun Zivilklage eingereicht.

Wer trägt Schuld am Tod des 10-jährigen Vincent, der im Sommer 2019 auf Klassenfahrt im Waldpädagogikzentrum (WPZ) Hahnhorst von einer Lore erdrückt wurde? Das Landgericht Verden entschied: Vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen wurde eine Angestellte des WPZ, eine 35-jährige Försterin, nicht freigesprochen. Sondern wegen geringer Schuld stellte das Landgericht ihr Verfahren gegen Geldauflage vorläufig ein. Strafrechtlich wurde gleichwohl damit der Schlussstrich gezogen. Doch in der Frage, inwieweit die Landesforsten (Hauptsitz in Braunschweig) als Träger des WPZ für Schadensersatzansprüche der Familie von Vincent und seiner Angehörigen geradestehen müssen, könnte ein weiterer, möglicherweise jahrelanger Rechtsstreit drohen.