Halberstadt. Schwere Unfälle mit Todesfolge gab es bei Halberstadt und Uelzen, außerdem schwere Brände. Der Blaulicht-Überblick am Samstag.

Nach einem schweren Unfall bei Halberstadt (Landkreis Harz) ist eine 40 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Ihr Auto war am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 81 mit einem Lastwagen zusammengeprallt, wie die Polizei informierte. Dabei wurde sie schwer verletzt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Dort sei sie später gestorben, so die Polizei.

Der Fahrer des Lastwagens erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Autofahrerin am Abzweig Böhnshausen den Lkw übersehen, so dass es zu dem Zusammenstoß kam.

Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

Ein 30-Jähriger ist gestorben, als sein Auto mit einem Baum im Landkreis Uelzen kollidiert ist. Der Mann war mit seinem Wagen am Freitagabend auf einer Landesstraße bei Hanstedt unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige vermutlich zu schnell gefahren.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall im Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen lassen weiterhin darauf schließen, dass der 30-Jährige nicht angeschnallt war.

Feuer in Kleingartenanlage - ein Toter und eine Verletzte

Beim Löschen eines Brandes in einer Kleingartenanlage in Rinteln im Landkreis Schaumburg haben die Einsatzkräfte am Samstag einen toten Mann gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war die Identität der Person zunächst unklar. Eine 59 Jahre alte Frau konnte die Wohnräume der Parzelle eigenständig verlassen, sie wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Zeugen hatten den Brand bemerkt und am frühen Samstagmorgen den Notruf gewählt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 80 000 Euro.

Lagerhalle mit Akkus für E-Scooter bei Brand zerstört

Eine Lagerhalle eines Vermieters von E-Scooter im Landkreis Oldenburg ist bei einem Feuer komplett zerstört worden. Der geschätzte Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Halle in einem Gewerbegebiet in Ganderkesee, in der Akkus gelagert wurden, war am Freitag in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Warn-Apps angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Feuerwehrleute mit Atemschutz gelangten in die Halle, indem sie Türen aufbrachen und mit Sägen Löcher in die Wände schnitten. Das Feuer wurde parallel über eine Drehleiter mit einem Wasserwerfer bekämpft. Zudem wurde eine Drohne mit einer Wärmebildkamera eingesetzt, um weitere Brandherde zu lokalisieren und zu löschen. Da Akkus wiederholt aufflammen und weiterbrennen sowie auch explodieren können, war der Löscheinsatz nach Feuerwehrangaben besonders schwierig. Rund 130 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Bungalow, dessen Bewohner vorsorglich evakuiert worden war. Bei der Evakuierung wurde ein Polizist vom Hund des Bewohners gebissen und leicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ferrari-Fahrer kommt im Harz von winterglatter Straße ab

Der Fahrer eines etwa 400 000 Euro teuren Sportwagens hat auf winterglatter Straße im Harz die Kontrolle über sein Luxusauto verloren und ist in den Gegenverkehr gefahren. Der 36-Jährige aus Frankfurt am Main sei am Freitag in einer Kurve zwischen Tanne und Elens mit einem anderen Pkw kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Dessen 60-jähriger Fahrer aus Schierke kam demnach verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden werde ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 60 000 Euro beziffert. Gegen den Ferrari-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, wie es hieß.

Baby kommt im Rettungswagen zur Welt

Im Rettungswagen hat eine hochschwangere Frau in Bremerhaven ein Mädchen zur Welt gebracht. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wollte der Ehemann sie am Freitagnachmittag mit dem Auto ins Krankenhaus bringen. Auf dem Weg dorthin begann die Geburt aber schon. Über den Notruf bat die Familie um Hilfe, der Rettungswagen kam.

Mit Blaulicht fuhr der Einsatzwagen zunächst noch Richtung Krankenhaus, musste die Fahrt aber unterbrechen. Mit Hilfe eines Notarztes und von Notfallsanitätern brachte die Frau ihr zweites Kind zur Welt. Das neugeborene Mädchen wurde danach gemeinsam mit seinen Eltern ins Krankenhaus gebracht, damit eine Hebamme Frau und Baby weiter untersuchen und versorgen konnte.