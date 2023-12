Salzgitter. Zwischen Reppner und Broistedt fährt der Transporterfahrer nach einem Überholmanöver gegen einen Baum. Er wird eingeklemmt und stirbt vor Ort.

Bei einem schweren Unfall ist am Samstagvormittag zwischen Reppner und Broistedt (Salzgitter) ein 19-Jähriger gestorben. Wie Einsatzkräfte vor Ort berichten, fuhr der Mann auf der K7 von Reppner in Richtung Broistedt. Demnach hatte der Mann eine Fahrradfahrerin überholt und war dann nach einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

Der Transporter prallte gegen einen Baum, der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste schweres Gerät einsetzen, um den 19-Jährigen aus dem Autowrack zu befreien, der junge Mann starb aber noch an der Unfallstelle.

Die K7 ist am Samstag voll gesperrt. Neben den Einsatzkräften ist auch die Unfallforschung vor Ort. Wie es heißt, wird die Straße noch längere Zeit gesperrt bleiben. An derselben Stelle gab es bereits vor einem Jahr einen tödlichen Unfall. Am Unfallbaum erinnert eine Rose an das damalige Unglück.