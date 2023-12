Hahnenklee. Was haben Udo Jürgens, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Johannes Oerding und Annett Louisan gemeinsam? Sie sind Preisträger des Goslarer Paul-Lincke-Rings.

Was haben Udo Jürgens, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Max Raabe, Ina Müller, Johannes Oerding und jetzt auch Annett Louisan gemeinsam? Sie alle sind Preisträger des Paul-Lincke-Rings der Stadt Goslar. Ursprünglich sollte der 46-Jährigen bereits Ende August der Ring verliehen werden. Durch eine Erkrankung Louisans musste die Verleihung allerdings verschoben werden.

Der Ring ist nach dem deutschen Operettenkomponisten Paul Lincke (1866 bis 1946) benannt. „Paul Lincke, Komponist der ,Berliner Luft‘ und geradezu Schöpfer der Berliner Operette, verbrachte seine letzten Lebensmonate in Hahnenklee-Bockswiese und fand dort seine letzte Ruhestätte“, informiert die Stadt Goslar. Verliehen wird der Ring einmal im Jahr an Linckes Sterbeort im Goslarer Stadtteil Hahnenklee.

Welche Künstler werden mit dem Paul-Lincke-Ring ausgezeichnet?

Die Auszeichnung geht an Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik und neue musikalische Bühnenwerke in besonderem Maße verdient gemacht haben. Musiker und Musikerinnen wie Peter Maffay, Ina Müller und Roland Kaiser haben die Auszeichnung bereits erhalten. Im Anschluss an die Verleihung am Freitag wurde auf dem Paul-Lincke-Platz zudem eine Gedenk-Platte in CD-Form eingelassen.

Bei der Bekanntgabe der Preisträgerin 2023 erklärte Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner bereits im Januar: „Über die Entscheidung der Jury für Annett Louisan freue ich mich sehr. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und verzaubert mit ihrer zarten Stimme und den poetischen Songtexten, bei denen sie auch mit viel Wortwitz spielt.“

Annett Louisan wurde in Havelberg in Sachsen-Anhalt geboren und lebt in Hamburg. „Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrem fantasievollen musikalischen Repertoire, ihren sinnlich-verspielten Texten, ihrer glaubwürdigen Persönlichkeit und ihrer charismatischen Ausstrahlung bereichert sie die deutsche Musikszene seit bald zwanzig Jahren“, begründete die Jury die Auszeichnung.

dpa/kic