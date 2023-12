Clausthal-Zellerfeld. Energie sparen dank neuer Dämmung und neuem Dach: Umbau des Forstamts Clausthal fast beendet. Photovoltaikanlage wird in 2024 installiert.

Mehr als eine halbe Million Euro investieren die Niedersächsischen Landesforsten in den Standort Clausthal. „Wir stärken den Standort und setzen damit die Vorgaben aus dem Energiegesetz um“, teilen die Niedersächsischen Landesforsten mit. Denn die alte Fassade und das Dach des Forstamtes benötigten dringend eine Instandsetzung. Durch die Sanierung soll hier nun künftig kräftig Energie gespart werden.

Bis 1999 war in dem Gebäude das Gesundheitsamt untergebracht. Dann zogen hier nach Umbaumaßnahmen das Forstamt Altenau und das Forstamt Clausthal-Schulenberg zusammen ein.

2001 Forstamt Clausthal renoviert und erweitert

Nach der Fusionierung der beiden Forstämter 2001 wurde das Gebäude durch zahlreiche weitere Renovierungs- und Erweiterungsbauten zum jetzigen Forstamt Clausthal umgestaltet. Für neu eingestellte Mitarbeitende und einer weitreichenden Verjüngung in der Belegschaft steht somit ausreichend Platz zur Verfügung.

Sehr zufrieden zeigt sich Ralf Krüger, Leiter des Forstamtes Clausthal, mit den Fortschritten der Sanierung des Forstamtsgebäudes: „Die großen Arbeiten sind schon erledigt, ein letzter Feinschliff und das Forstamt erstrahlt pünktlich zu Weihnachten in einem neuen Glanz.“

Durch welche Baumaßnahmen wird im Forstamt Clausthal künftig Energie gespart?

Regional ansässige Firmen waren mit den Bauarbeiten beauftragt, die im Mai mit der Dämmung des Sockels begannen. Unter teilweise schweren Witterungsverhältnissen wurde die Fassade und das Dach des Forstamtsgebäudes am L´Aigler Platz rundum erneuert.

Eine durchgehende Holz-Verschalung aus Lärche und Akzente mit Schiefer-Verkleidung geben dem Forstamt ein gleichzeitig modernes und geschichtsträchtiges Ambiente zurück. „Ein neu gedecktes Dach sowie energetische Dämmung sorgen für Sicherheit der Bausubstanz und leisten einen Beitrag zur Energieeinsparung. Wir planen die Installation einer Photovoltaikanlage im nächsten Jahr und wollen so zur Energiewende und Nutzung von grünem Strom beitragen“, kündigt Eric Beyer an. Der Verwaltungsdezernent des Forstamtes unterhält, plant und koordiniert die Gebäude und Liegenschaften des Forstamtes, zu dem auch das aktuell in Neubau befindliche Waldpädagogikzentrum auf dem Ahrendsberg gehört.

Die neue Außenverschalung in Naturlärche greift die traditionelle Bauweise im Harz auf. © Niedersächsische Landesforsten | Michael Rudolph

Eine barrierefreie Eingangsgestaltung erleichtert den Zugang zum Gebäude und trägt zum neuem Erscheinungsbild maßgeblich bei. Die Sanierung, die im Frühjahr dieses Jahr begonnen hat, sollte größtenteils zum Weihnachtsbaumverkauf am 8. Dezember abgeschlossen sein.

