Braunschweig. Radikalismus-Forscher Peter Neumann: Der Gaza-Krieg eignet sich besser als der Syrienkonflikt für eine Mobilisierung neuer Terroristen.

Die islamistische Gefahr kehrt mit voller Wucht zurück auf die Tagesordnung. Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs gab es hierzulande in den vergangenen Wochen mehrere Fälle von Verdächtigen, die Terroranschläge geplant haben sollen. Zuletzt wurde am 21. November ein mutmaßlicher Gefährder an seinem Arbeitsplatz in Helmstedt festgesetzt und ins Präventivgewahrsam genommen. Er plante einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt, soll er in Chatgruppen geschrieben haben.