Braunschweig. Die Bewerbungsphase für den Preis, der im September in Braunschweig vergeben wird, läuft. Ein Betrag von 100.000 Euro wird ausgelobt.

Der bundesweite Engagement-Preis „Lupoleo“-Award wird 2024 zum dritten Mal vergeben. Unter dem Motto „Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde“ werden Projekte und Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich auf herausragende Weise in diesem Themenfeld engagieren. Denn Kinder und Jugendliche können nur gesund sein, wenn unsere Erde gesund ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Sieger des vorherigen Awards 2022 waren Villa Wertvoll gGmbH aus Magdeburg und Roger Grolimund von der Gorilla Deutschland gGmbH sowie Comedian Bülent Ceylan. Gemeinnützige Vereine und Initiativen sind aufgerufen, sich mit ihren Projekten bis zum 15. Januar 2024 zu bewerben. Ausgelobt wird ein Förderbetrag in Höhe von 100.000 Euro. Die Prämierung wird am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig erfolgen.

Start der Bewerbungsphase mit prominenter Unterstützung

Zum Start der offiziellen Bewerbungsphase fand am Dienstag ein digitaler Medien-Kick-Off statt: Die Initiatoren des bundesweit größten Förderpreises im Kinder- und Jugendbereich Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brawo, sowie Robert Lübenoff, Vorstandsvorsitzender der Fit4Future-Foundation, standen Medienvertreterinnen und -vertretern und potentiellen Bewerbern und Bewerberinnen sowie allgemein Interessierten in einer Videokonferenz Rede und Antwort. Fernseh-Moderator Wolfram Kons führte durch die Veranstaltung. Vorjahressieger Bülent Ceylan und „Lupoleo“-Jury-Mitglied Dr. Eckart von Hirschhausen sendeten digitale Grußworte. Dazu stellte Award-Jurymitglied Felix Neureuther sein neues Projekt „Naturhelden“ vor. Monika Schmidt, Geschäftsführerin der gemeinwohlorientierten Engagement Zentrum GmbH, die die Organisation und Bewerbungsphase des Awards betreut, erklärte zudem den Bewerbungsprozess.

„Sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einzusetzen, ist für viele leider keine Selbstverständlichkeit. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, die Akteure zu unterstützen, die dies mit derselben Leidenschaft tun, mit der wir seit Jahren Projekte im Rahmen von United Kids Foundations umsetzen. Der ‚Lupoleo‘-Award fördert dieses Engagement und ist gleichzeitig ein Dankeschön an alle Akteure, die sich dem Wohl von Kindern und Jugendlichen verschrieben haben“, betont Jürgen Brinkmann in der Pressemitteilung.

„Im Rahmen des dritten Awards legen wir in diesem Jahr den Fokus auf Gesundheit – sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch unseres Planeten. Denn eine gesunde Erde ist die Grundvoraussetzung für ein langfristig gesundes und glückliches Leben junger und zukünftiger Generationen. Es ist höchste Zeit, anzuerkennen, dass beides untrennbar miteinander verwoben ist und sich die Gesellschaft mehr in diesem Handlungsfeld engagieren muss. Die Akteure, die hier bereits als Vorreiter agieren, möchten wir mit unserem Award ehren“, ergänzt Robert Lübenoff.

Bewerbungsphase läuft noch bis zum 15. Januar

Seit Dienstag ist die Bewerbungsphase eröffnet. Gemeinnützige Organisationen und Initiativen können sich online unter www.lupoleo.de mit ihren Projekten bis Montag, 15. Januar, für den Förderpreis bewerben und Vorschläge für die Kategorie „Wahre Helden“ einreichen.

Gala am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig

Der „Lupoleo Award“ wird in drei Kategorien verliehen: „Projekt-Award“ (drei Preise), „Wahre Helden“ (ein Preis) und „Persönlichkeit des Jahres“ (ein Preis).

In der Hauptkategorie „Projekt Award“ werden drei Auszeichnungen vergeben. Die erstplatzierte Organisation erhält 30.000 Euro Fördermittel, die zweitplatzierte 20.000 Euro und die Organisation auf dem dritten Platz 10.000 Euro. Für die Auswahl der Nominierten stellt das Kindernetzwerk United Kids Foundations ein Jugendkomitee zusammen. Dieses reicht seine Projektvorschläge an eine prominent besetzte Jury weiter, die im Anschluss die drei Preisträgerinnen und Preisträger wählt.

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Vorschlag für den zusätzlichen Award „Wahre Helden“ einzureichen. Damit werden ehrenamtliche Projektmitarbeitende ausgezeichnet, die sich in besonderer und vorbildlicher Weise engagieren und als das „Gesicht“ eines Projekts wahrgenommen werden. Dieser Award ist mit Fördermitteln in Höhe von 20.000 Euro für das Projekt verbunden und wird durch ein Publikums-Voting in Kooperation mit dem deutschen Nachrichtenportal Focus online vergeben.

Der Award „Persönlichkeit des Jahres“ wird an eine Person des öffentlichen Lebens vergeben, die sich für Kinder und Jugendliche engagiert und durch ihre Arbeit oder ihr Auftreten Kinder in ihrer Entwicklung fördert. Diese Auszeichnung ist mit Fördermitteln in Höhe von 20.000 Euro für ein Projekt eigener Wahl verbunden und wird vom Jugendkomitee vergeben. Eine Bewerbung für diese Kategorie ist nicht möglich. Für die Kategorie „Persönlichkeit des Jahres“ sind nominiert: Schauspielerin Marie Nasemann, Moderator Joko Winterscheidt, die Ärzte, Sebastian Vettel, Mai Thi Nguyen-Kim, Carolin Kebekus und Alexander Gerst.

