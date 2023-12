Braunschweig. Wie viele Ausfälle gibt es in der Wirtschaft? Was ist mit der telefonischen Krankschreibung? Sind alte Corona-Tests noch in Ordnung?

Betroffenheitsjournalismus? Aber ja doch, den gibt es jetzt hier. Ein wenig schniefend und hüstelnd, den Blick auf die immer wieder negativen Corona-Tests gerichtet, schreibt es sich als Erkältungswellenreiter natürlich am besten. Zugegeben, „Erkältungswelle“ ist sowieso nicht der Gegenstand, der einem den Journalistenpreis für kreative Themenfindung einträgt. Doch die Relevanz ist einfach unbestreitbar. Wer kennt einen, der keine kennt, die nicht toootal erkältet ist? Eben. Die Erkältungswellen schwappen nur so hin und her. Und wie ist es mit Corona, mit der Frage nach Impfung, Tests und nach der telefonischen Krankschreibung? Sechs Fragen und sechs Antworten zum Thema Nummer eins.