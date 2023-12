Helmstedt. Der Iraker wird verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben. Neue Erkenntnisse: Wo er wohnt, arbeitet, was das mit Helmstedt zu tun hat.

Er soll vorgehabt haben, Besucher eines Weihnachtsmarktes anzugreifen: Die Polizei in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt ermittelt gegen einen 20-jährigen Iraker wegen des Verdachts eines geplanten Terroranschlags. Nach Angaben des niedersächsischen Landeskriminalamts ist der Mann weiter in polizeilichem Gewahrsam.