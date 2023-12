Am Landgericht Hildesheim beginnt am kommenden Mittwoch das Sicherungsverfahren gegen einen 29-Jährigen. Er wird beschuldigt, im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Mann mit einem Schuss aus seiner Armbrust verletzt zu haben. Der Vorfall am Bahnhof Peine im Juni 2023 hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa | Michael Matthey