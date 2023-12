Torfhaus. Zwischen Bad Harzburg und Torfhaus wird etwa fünf Kilometer die Fahrbahn saniert. Winterausflügler in den Harz müssen mit Stau rechnen.

Das erste Adventswochenende im Oberharz könnte winterlichen Spaß bringen: Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert mögliche Schneefälle. Die Bedingungen für den ersten Rodelspaß der Saison scheinen ideal. Doch wer sich auf den Weg in das Winterwunderland macht, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Eine Baustelle auf der Bundesstraße 4 bei Torfhaus könnte zu Staus führen. Bereits ohne Baustelle herrscht auf der vielbefahrenen Straße zwischen Bad Harzburg und Torfhaus in der Wintersaison oft ein Verkehrschaos. Nicht selten reihen sich an den Wochenenden Stoßstange an Stoßstange, sind die Straßenränder zugeparkt. Die Situation könnte sich nun durch die Baumaßnahmen noch verschärfen.