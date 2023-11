Göttingen/Seesen. Stau auf der Autobahn 7 zwischen Echte und Seesen: Seit der Nacht zwei Fahrspuren nach Lkw-Unfall gesperrt. Das ist passiert

Auf der A7 zwischen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Hannover ist ein Lkw verunglückt. Daher sind seit der Nacht zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Das berichtet die Autobahnpolizei Göttingen.

Gegen 1.15 Uhr ist der Polizei Göttingen zufolge auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in Richtung Hannover ein Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin kollidierte der Sattelzug mit der Außenschutzplanke und riss diese auf ca. 100 Metern mit. Anschließend kam der Lkw im dahinterliegenden Entwässerungsgraben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Kollision trat Diesel aus und sickerte ins Erdreich.

Bergung des verunglückten Sattelzuges bei Seesen ist kompliziert

Für die komplizierte Fahrzeugbergung sowie die anschließenden Erdarbeiten im Entwässerungsgraben sind in Höhe der Unfallstelle seit der Nacht zwei Fahrtstreifen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden läuft einspurig am Unfallort vorbei.

Die Arbeiten werden sich vermutlich noch bis in den Nachmittag hinziehen. Am Mittag betrug der Rückstau laut Autobahnpolizei Göttingen etwa drei Kilometer.

