Osterode. Bei der Haftpflichtversicherung könnte es für Autofahrer im Altkreis Osterode im nächsten Jahr teurer werden. Das sind die Gründe.

Zurzeit hagelt es schlechte Nachrichten: Die Mehrwertsteuer steigt und ein Döner könnte bald schon 10 Euro kosten. Auch auf Autofahrer und -fahrerinnen im Altkreis Osterode kommen jetzt teils erhöhte Kosten hinzu. Die Haftpflichtversicherung könnte ab 2024 teurer werden. In der neuen Einstufung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist der Landkreis Göttingen in der Kategorie Haftpflicht eine Stufe höher als bisher.

In der neuen Einordnung des GDV wurde der Landkreis Göttingen in der Haftpflichtkasse 3 (maximal 12) eingestuft, dies ist höher als im vergangenen Jahr. In der Vollkasko-Klasse bleibt es weiterhin bei 2 (maximal 9). Auch die Regionalklasse für Teilkasko wird 2024 unverändert bleiben. Genau wie im letzten Jahr bleibt es hier bei einer Klasse von 5 (maximal 16).

Im Vergleich dazu ist die Stadt Göttingen deutlich höher eingestuft - zumindest bei der Haftpflicht. Unverändert gegenüber des vergangenen Jahres ordnete der GDV die Stadt Göttingen in die Haftpflichtklasse 6, in die Vollkasko-Klasse 3 und in die Teilkasko-Klasse 1 ein.

Kfz-Versicherungen: Was sind die Regionalklassen der GDV?

Mehr als 400 Zulassungsbezirke erhalten einmal im Jahr vom GDV eine Bewertung. Diese soll die Schadensbilanz der jeweiligen Region widerspiegeln. Der GDV wertet jedes Jahr die Daten nahezu aller Autoversicherer aus und berechnet auf dessen Basis die einzelnen Regionalklassen, erklärt der ADAC auf seiner Webseite.

„Für die Kfz-Haftpflichtversicherung werden hierbei die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen, für die Vollkaskoversicherung Schäden am eigenen Auto nach selbstverschuldeten Unfällen bewertet“, heißt es weiter. Bei der Teilkaskoversicherung seien etwa Glasschäden oder Wildunfälle relevant.

Gestiegen Regionalklasse - Wird es jetzt teurer für Autofahrer im Altkreis Osterode?

Laut ADAC können individuelle Versicherer auf diese Statistiken zurückgreifen und sie in individuelle Prämien einfließen lassen. Die erhöhte Regionalklasse könnte also durchaus im Landkreis Göttingen für steigende Beiträge sorgen. Wie genau sich diese neue Bewertung auswirken wird, ist jedoch schwer vorherzusehen. Die Prämien bei der Kfz-Versicherung sind laut ADAC nämlich so individuell unterschiedlich wie kaum ein anderer Versicherungsbeitrag.

Es gibt neben den Regionalklassen noch eine ganze Reihe anderer Faktoren, welche die Beiträge von Autofahrern beeinflussen. Der ADAC listet auf seiner Webseite unter anderem: das genutzte Fahrzeugmodell und die zugehörige Typklasse, das Alter eines Fahrzeugs beim Kauf und die individuelle Nutzung. Hier wird zwischen gewerblich und privat unterschieden.

Auch das Alter des Fahrers, der ausgeübte Beruf und die jährlich gefahrenen Kilometer fließen in die Berechnung der Versicherungsbeiträge mit ein, so der ADAC. Die Regionalklasse des GDV ist am Ende als nur ein Faktor, der nichtsdestotrotz bedeuten könnte, dass Osteroder bald mehr zahlen müssen.

