Wernigerode. Wintersportsaison im Harz: Aktuell reichen die Schneehöhen aber noch nicht auf allen Loipen aus, um dort Ski laufen zu können.

Wintersportfans fiebern sicherlich schon der neuen Saison entgegen und stehen in den Startlöchern. Denn von den Hochlagen bis in die mittleren Höhenlagen ist im Harz endlich Schnee gefallen. Und rechtzeitig zum Beginn der Wintersportsaison hat jetzt die Nationalparkverwaltung Harz mit dem Spuren der Loipen im Schutzgebiet begonnen. An einigen Orten kann es also schon losgehen.

Gespurt werden konnte bereits am Mittwoch, 29. November, zum Beispiel die Schneewittchenloipe auf Sonnenberg. „Aktuell sind die Schneehöhen aber noch nicht auf allen Loipen ausreichend, um dort Ski laufen zu können. Die Rehbergloipe wurde zumindest angedrückt, um eine Unterlage für weitere Schneeauflage zu schaffen. Auch auf Torfhaus und im Revier Schierke wurde mit dem Präparieren der Loipen begonnen“, informiert ein Sprecher der Nationalparkverwaltung.

Wanderer werden dringend gebeten, nicht auf den gespurten Loipen zu laufen, da diese sonst beschädigt werden. Ein Sprecher der Nationalparkverwaltung

Auf Loipen, die über Fahrwegen liegen, seien die Verhältnisse schon jetzt relativ gut. Wo der Untergrund aber unbefestigt und uneben sei und die Schneedecke noch zu niedrig, müssen Langläufer sich noch etwas gedulden. Es hänge natürlich vom Wetter und Schneefall der kommenden Tage ab. „Wanderer werden dringend gebeten, nicht auf den gespurten Loipen zu laufen, da diese sonst beschädigt werden“, appelliert der Sprecher.

Über aktuelle Skibedingungen im Harz informieren

Ab Freitag, 1. Dezember, ist wieder die Wintersportseite www.wintersport.harzinfo.de des Harzer Tourismusverbandes (HTV) freigeschaltet. Hier werden durch die für die Loipenspurgeräte verantwortlichen Revierförster die aktuellen Skibedingungen für die von der Nationalparkverwaltung Harz präparierten Loipen gemeldet. Zu beachten ist dabei: Loipen werden erst als gespurt gemeldet, sofern diese durchgängig befahrbar sind.

Im Video: Unterwegs mit dem Loipenspurgerät im Harz weitere Videos

Für die Skilangläufer präpariert der Nationalpark bei ausreichender Schneelage rund 150 Kilometer Loipen vor allem in den höheren Bereichen. Sie liegen in den Höhenlagen von 350 bis 930 Meter – vom Schwierigkeitsgrad leicht über mittel bis schwer ist alles dabei. Hinzu kommen laut Nationalpark noch rund 50 Kilometer ungespurte Skiwanderwege, die zum einen die Loipensysteme miteinander verbinden, zum anderen aber auch weitere Waldbereiche erschließen.

Loipen und Winterwanderwege im Nationalpark sind aktiver Naturschutz: Durch die gezielte Lenkung der Besucher auf gut präparierten Wegen werden empfindliche Bereiche beruhigt, um Schäden an Fauna und Flora zu vermeiden. Denn auch auf die tierischen Bewohner des Nationalparks muss dringend Rücksicht genommen werden.

Rücksicht auf Wildtiere nehmen: Wege nicht verlassen und Lärm vermeiden

Die Nationalparkverwaltung appelliert daher an alle Besucherinnen und Besucher, vor allem auch beim Wintersport und beim Wandern im Schnee, den rücksichtsvollen Umgang mit der Natur nicht zu vergessen.

Wildtiere, wie diese Rothirsche, haben es im Winter besonders schwer. Die Nationalparkverwaltung bittet daher eindringlich, die Wege nicht zu verlassen, Lärm zu vermeiden, Hunde anzuleinen und auf das Wandern in der Dämmerung und bei Nacht freiwillig zu verzichten. © Nationalpark Harz | Armin Maywald

Wanderer sollten unbedingt auf den beschilderten ausgewiesenen Wanderwegen bleiben. Wer querfeldein läuft, richtet oft unbewusst schwere Schäden in der Natur an. Tiere werden aufgeschreckt und aus ihren Verstecken vertrieben. Finden sie danach nicht genug Nahrung, um wieder zu Kräften zu kommen, kann das ihren Tod bedeuten. Die Nationalparkverwaltung bittet daher eindringlich, die Wege nicht zu verlassen, Lärm zu vermeiden, Hunde anzuleinen und auf das Wandern in der Dämmerung und bei Nacht freiwillig zu verzichten.

„Wir wünschen allen Langläufern eine schöne Wintersportsaison 2023/2024 und bitten um gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Langläufern und Wanderern. Auch hierzu gibt es Hinweisschilder an den Einstiegen in die Loipe“, so der Sprecher abschließend.

Weitere Informationen gibt unter www.nationalpark-harz.de/de/aktuelles/2023/2023_11_03_Start-Winterhalbjahr/