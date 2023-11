Wolfburg/Verden. Das Landgericht Verden verhandelt den Unfalltod des Wolfsburger Schülers Vincent aus dem Jahr 2019 im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst.

Es geht in dem Fall um den Tod eines Jungen auf Klassenfahrt. Aber es stellt sich auch die Frage, warum die Justiz in Niedersachsen sich an dem strafrechtlich kniffligen, aber faktisch überschaubaren Sachverhalt viereinhalb Jahre abarbeitete, ehe endlich ein Prozess die Schuldfrage klären soll. Vor dem Landgericht Verden wird ab heute 13 Uhr der tödliche Unfall des Wolfsburger Schülers Vincent im Waldpädagogikzentrum (WPZ) Hahnhorst verhandelt. Angeklagt ist eine Mitarbeiterin (35) wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen.