Niedersachsen. Verdi ruft in Niedersachsen Straßenwärter zum Streik auf. Der Wetterbericht Donnerstag rechnet mit Minusgraden. Droht Verkehrschaos?

Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft am Donnerstag, 30. November, Straßenwärter in Niedersachsen zu einem eintägigen Warnstreik auf. Die Beschäftigten wollen damit in den Verhandlungen zur Tarifrunde der Länder den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, so Verdi. Denn auch nach bislang zwei Verhandlungsrunden liege noch kein Angebot vor.

Der Streik könne auch Auswirkungen auf die Verkehrslage haben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass kleinere Straßen nicht so schnell wie gewohnt geräumt werden können. Auch hier werde über Notdienstvereinbarungen mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) verhandelt.

„Die Beschäftigten, die den Laden jeden Tag am Laufen halten, sind sauer, dass es von Seiten der Arbeitgeber bislang keine Reaktion gegeben hat. Deshalb gehen sie am Donnerstag auf die Straßen“, sagt Imke Hennemann-Kreikenbohm, die zuständige Gewerkschaftssekretärin.

